Уфа, 29 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. 12 человек, в том числе один ребенок, погибли в результате пожаров за прошедшую неделю в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Сообщается, что 27 ноября 2021 года в деревне Богомоловка Чишминского района пожар унес жизни двух мужчин.

28 ноября в г. Стерлитамаке в результате пожара погиб мужчина 1961 года рождения. В этот же день в селе 1-е Иткулово Баймакского района в сгоревшем доме огнеборцы обнаружили тело женщины 1958 года рождения.

Отмечается, что всего в текущем году в Башкирии произошло 10 418 пожаров в результате которых погибли 242 человека.

Сообщается, что согласно статистическим данным, с понижением температуры воздуха наблюдается увеличение количества пожаров и гибели в них людей. При этом основными причинами возгораний является несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и печного отопления.