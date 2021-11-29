Эксперт объяснил угрозу эффективности вакцинации от «Омикрона»
Москва, 29 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Новый вид коронавируса может снизить эффективность вакцинации из-за множества мутаций. Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».
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«Опасения, которая идут с точки зрения генетики, вызваны тем, что все эффективные современные вакцины используют в своём составе S-белок — поверхностный антиген, формирующий так называемую «корону» на поверхности коронавируса», — заявил Гущин.
«Если в нём произошло несколько десятков мутаций, то сразу приходит в голову, а как это повлияло на эффективность вакцины? Отдельные мутации действительно могут снижать активность, мы знаем это по опыту предыдущих штаммов», — указал он.
На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.