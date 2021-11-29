Москва, 29 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. За годы своей независимости с 1991 по 2021 Украина привлекла 49 млрд прямых иностранных инвестиций. В настоящее время привлечение иностранных инвестиций оставляет желать лучшего, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Freeman88 Украинское предприятие «Мотор Сич»

«Приток нового иностранного капитала за 1 полугоде 2021 года составил 430 млн долларов США, в то же время отток иностранного капитала $460 млн/ Это свидетельствует о отрицательной динамике поступления иностранных инвестиций в экономику Украины.

Тенденция сокращения присутствия иностранного капитала продолжается с 2007 года и особенно усилилась после кризиса 2014−2015 гг.

Мировая пандемия коронавируса привела к снижению деловой активности, закрытию большого числа предприятий и сокращению присутствия иностранного капитала на Украине, в частности.

По итогам 2020 года уменьшение присутствия иностранного капитала в Незалежной составило $1,3 млрд. Основными причинами низкой заинтересованности иностранных инвесторов в украинской экономике являются низкий уровень правовой защиты иностранных инвестиций, высокий уровень коррупция и некомфортная инвестиционная среда.

Несмотря на существующие правовые нормы защиты иностранных инвестиций украинские власти допустили ряд ошибок в работе с иностранными инвесторами.

В частности, при приобретении иностранным инвестором контрольного пакета акций Запорожского завода по производству авиационных и газотурбинных двигателей «Мотор Сич».

Китайские инвесторы в 2016 году приобрели 56% акций завода, а в конце января 2021 года на Украине ввели санкции против владельцев предприятия. 20 марта суд в г. Киеве по инициативе Службы Безопасности Украины вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государству.

Причиной такого решения являлось блокирование передачи уникальных технологий по производству авиационных двигателей китайским инвесторам. Несомненно, это решение правильное, однако запоздалое.

Во всем мире существует практика ограничений на привлечение иностранных инвесторов в отрасли экономики и промышленности, которые имеют стратегическое значения для обороны страны и ее экономики.

В России Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» с изменениями и дополнениями вступил в силу 18 декабря 2011 года и действует в настоящее время.

По данному правовому акту иностранные инвесторы не вправе приобретать активы и участвовать в деятельности предприятий, имеющих стратегическое значения для оборонной и военной отраслей государства. Такая же практика распространена во Франции, Германии и других западных странах, входящих в Блок НАТО.

Украина же, погнавшись за желанием получить сиюминутные вливания в бюджет и заработать американских долларов, фактически раскрыла китайским инвесторам технологические секреты изготовления авиационных и газотурбинных двигателей, которые создавались и нарабатывались годами.

Получив эти технологии, Китай сможет сделать рывок в авиации и стать конкурентной державой на авиационном рынке боевых машин и гражданской авиации. Когда украинская сторона это поняла, последовал шаг назад.

Размер ущерба, нанесенного китайским инвесторам, составляет порядка $4,5 млрд. Подобный прецедент нанесет колоссальный ущерб инвестиционной привлекательности Украины. Развитие последствий этого дела сейчас и наблюдается», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты компенсации за убытки в размере не менее $4,5 млрд, понесенные из-за украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич», добивается от властей Украины через суд китайская компания Skyrizon.

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