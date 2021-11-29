Архангельск, 29 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Архангельской области реконструкция и модернизация котельных и ТЭЦ идёт за счёт внебюджетных инвестиционных программ. Об этом ИА REGNUM заявил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Поташев.

Tgc-2.ru Архангельская ТЭЦ

От уточнил, что ПАО «ТГК-2» до 2023 года ведёт реконструкцию и модернизацию Архангельской ТЭЦ с заменой изношенного оборудования и реконструкцией здания ТЭЦ.

На Северодвинской ТЭЦ-2 идёт замена изношенного оборудования и реконструкция здания ТЭЦ. Проводится техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 с переводом её на природный газ, реконструкцией здания ТЭЦ и заменой изношенного оборудования.

По словам министра, запланированы реконструкция и модернизация 17 котельных.

Добавим, что на территории Архангельской области уровень физического износа объектов теплоснабжения составляет 67,3%, объектов электроснабжения — 72,5%.

Читайте также: В Мурманской области оборудование ТЭЦ и котельных изношено на 50%