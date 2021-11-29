Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Многопользовательская экшен-игра Halo Infinite возглавила два чарта на консолях Xbox. Об этом 25 ноября пишет «Игромания».

Игра Halo Infinite Скриншот с YouTube

Halo Infinite стала «самой актуальной игрой среди пользователей» и «самым популярным бесплатным проектом». Добавим, что речь идёт только об онлайн-составляющей проекта.

Сюжетная кампания Halo Infinite выйдет 8 декабря 2021 года. Она будет доступна на PC, а также Xbox One и Xbox Series X/S.

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