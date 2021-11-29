Джакарта, 29 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, число активных случаев COVID-19 в Индонезии снизилось на 98,57%, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Пик числа активных случаев COVID-19 в стране зарегистрирован 24 июля 2021 года. Тогда количество активных случаев COVID-19 достигло 574 135. В настоящее время в стране зафиксировано 8 214 активных случаев.

Если сравнить с показателями активных случаев COVID-19 по миру в Индонезии процент активных случаев составляет 0,19%.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки увеличилось на 176.