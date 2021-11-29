Мадрид, 29 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес отправится в Египет, чтобы возобновить двусторонние отношения, особенно в экономической сфере, и укрепить роль Испании как важного игрока в обеспечении стабильности в Средиземноморье. Об этом пишет агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Отмечается, что испанский премьер отправится в Каир 30 ноября, хотя его официальная программа ограничится средой, 1 декабря.

Визит Санчеса в Египет станет первым визитом подобного уровня с 2009 года и первой официальной поездкой в эту страну со времён правления египетского экс-президента Хосни Мубарака.