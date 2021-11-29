Рига, , 14:52 — REGNUM

НАТО

На совместной пресс-конференции в Риге председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заверили Латвию, Литву и Польшу, что эти страны и впредь могут рассчитывать на поддержку союзников в миграционном кризисе.

Как сообщило латвийское гостелевидение LTV, такие слова были озвучены после продолжительной встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. По словам руководителей ЕК и НАТО, эти организации помогут в решении кризиса у границ этих стран, которые одновременно являются внешней границей Евросоюза.

«Я хотела бы заверить в полной солидарности ЕС с Латвией, Литвой и Польшей в это трудное время», — заявила фон дер Ляйен.

И фон Ляйен, и Столтенберг не выбирали эпитетов в выборе характеристик главного, по их мнению, зачинщика проблем на границах с Белоруссией — президента Александра Лукашенко. Так, глава ЕК заявила, что «режим Лукашенко организовал циничные гибридные нападения», а Столтенберг добавил, что «циничные действия Лукашенко» направлены на то, чтобы «смутить умы людей во время пандемии и выборов».

«Лукашенко не удалось подорвать солидарность ЕС», — добавила фон Ляйен. Глава Еврокомиссии заявила, что решено в три раза увеличить сумму европоддержки, предназначенной для Латвии, Литвы и Польши на патрулирование границ: «Европейский Союз продолжит стоять рядом с вами. Это для нас очень важно. Это, например, включает в себя поддержку экипировкой, чтобы можно было эффективнее патрулировать границу в сотрудничестве с нашими агентствами. Мы утроили денежную сумму, которая в этом году и в будущем станет доступна Латвии, Польше и Литве для патрулирования границы. Эта сумма в совокупности достигнет 200 млн евро».

«Поддержка вам гарантирована и в будущем», — добавил глава НАТО.