Москва, , 14:51 — REGNUM Наиболее сильные за последние 69 лет осадки принесет 30 ноября в столицу России генуэзский циклон «Бенедикт», в результате чего в городе выпадет 40% месячной нормы осадков. Об этом 29 ноября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Дождь со снегом

«Генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчёту до 23 мм осадков или 40% месячной нормы (2 ведра воды на метр квадратный)», — говорится в сообщении синоптика.

Также он добавил, что во второй половине дня 30 ноября интенсивные дожди сменятся снегопадом и при этом видимость ухудшится до 900 метров.

«Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25.4 мм). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 мм», — заключил Тишковец.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что температура воздуха выше многолетней нормы ожидается 29 ноября в Москве.