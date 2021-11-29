Москва, , 14:52 — REGNUM У России нет надобности свергать Владимира Зеленского с пока еще занимаемого им поста президента Украины. Об этом 29 ноября заявил депутат Госдумы Александр Бородай («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, России выгоднее, чтобы Зеленский и далее исполнял свои обязанности, тем самым демонстрируя миру ущербность украинских политических элит.

«Зачем нам, России, даже учитывая сложные отношения между Россией и Украиной, менять такого президента, как Зеленский. Он же великолепен, он прекрасен. Весь мир видит это жалкое зрелище, клоунаду, когда этот сумасшедший клоун бегает и кричит о том, что надо что-то сделать и что Россия вот-вот нападет», — сказал Бородай.

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