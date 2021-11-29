Пекин, , 14:49 — REGNUM Сотрудничество российского Крыма и Китая обладает большим потенциалом, заявил советник-посланник посольства РФ в КНР Иван Желоховцев в ходепрезентации «Крым — Китай: давайте знакомиться» в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы уверены, что у сотрудничества Республики Крым с Китаем большой потенциал, и мы искренне надеемся на активизацию крымско-китайского взаимодействия в ближайшие годы», — сказал Желоховцев.

Он отметил, что в последние годы между Крымом и Китаем развиваются культурные, образовательные и деловые связи, китайский язык становится популярнее среди крымских школьников и студентов. Информационный центр Китая успешно работает на базе Крымского федерального университета в Симферополе.

Кроме того, города Ялта и Саки — побратимы китайских городов Санья и Цюнхай в провинции Хайнань на юге страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском МИД ранее заявили, что Россия и Китай стабильно развивают отношения даже в условиях пандемии коронавируса.

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