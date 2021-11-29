Орел, , 14:49 — REGNUM Мероприятия по выходу из кризиса рекомендовали провести МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла» на аппаратном совещании в обладминистрации 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В частности, необходимо выделить автобусные перевозки в отдельную структуру с одновременной автоматизацией процессов службы движения, что позволит минимизировать простои, повысить эффективность выпуска транспорта на линию, оптимизировать штат диспетчеров, уменьшить фонд оплаты труда», — говорится в сообщении облправительства.

Среди других предложений — усилить контроль работы водителей, оснастить машины датчиками учета пассажиропотока, чтобы увеличить выручку. Также предлагается увеличить доход предприятия от неосновной деятельности, например — размещения рекламы, размещения на опорах контактной сети линий связи, выполнения подрядных работ.

Читайте также: «Трамваям хана!» Как в Орле убивают муниципальный транспорт

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре сотрудники МУП «ТТП» записали очередное обращение к властям — они сообщили о критической ситуации на предприятии: огромном уровне износа подвижного состава, нехватке кадров, отсутствия средств для технического обслуживания подвижного состава. Кризис на ТТП длится годами — единственное в Орле муниципальное транспортное предприятие периодически получает банкротные иски от энергетиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Орловский муниципальный транспорт пытаются спасти московскими автобусами