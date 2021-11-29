Вашингтон,
29 ноября 2021, 14:47 — REGNUM В Республиканской партии США много ненавистников России, но они руководствуются геополитическими основаниями, у большинства
же
американских демократов основания ненависти к нашей стране более глубокие, можно сказать, онтологические, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 ноября, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа.
США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что кампания против него мешала ему
наладить взаимодействие с Россией, а если бы такой кампании не было, то
взаимодействие двух стран могло бы принести
«очень хорошие результаты«.
»Согласен в данном случае с Дональдом Трампом. Чем больше я наблюдаю, как развиваются отношения между США и нашей страной в последние годы, тем более утверждаюсь в выводе, что с республиканской администрацией общение было бы более конструктивным. В Республиканской партии США тоже много ненавистников России, но они руководствуются преимущественно геополитическими основаниями. А у большинства американских демократов основания ненависти к нашей стране более глубокие, культурно-исторические. Можно сказать, онтологические.
Соответственно вся их программа на российском направлении заражена и заряжена ненавистью именно такого рода. Её договорами и, тем более, договорённостями не снимешь.
И Дональда Трампа демократы уничтожали не за расположенность к взаимодействию к России, а по цивилизационным основаниям. Трамписты, как и Россия, мешают демократам проводить в жизнь ультра-глобалистский проект«, — отметил Михаил Демурин.