Вашингтон, , 14:47 — REGNUM В Республиканской партии США много ненавистников России, но они руководствуются геополитическими основаниями, у большинства же американских демократов основания ненависти к нашей стране более глубокие, можно сказать, онтологические, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 ноября, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что кампания против него мешала ему наладить взаимодействие с Россией, а если бы такой кампании не было, то взаимодействие двух стран могло бы принести «очень хорошие результаты«.

» Согласен в данном случае с Дональдом Трампом. Чем больше я наблюдаю, как развиваются отношения между США и нашей страной в последние годы, тем более утверждаюсь в выводе, что с республиканской администрацией общение было бы более конструктивным. В Республиканской партии США тоже много ненавистников России, но они руководствуются преимущественно геополитическими основаниями. А у большинства американских демократов основания ненависти к нашей стране более глубокие, культурно-исторические. Можно сказать, онтологические.

Соответственно вся их программа на российском направлении заражена и заряжена ненавистью именно такого рода. Её договорами и, тем более, договорённостями не снимешь.