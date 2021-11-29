Вашингтон, 29 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Республиканской партии США много ненавистников России, но они руководствуются геополитическими основаниями, у большинстважеамериканских демократов основания ненависти к нашей стране более глубокие, можно сказать — онтологические, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 ноября, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что кампания против него мешала емуналадить взаимодействие с Россией, а если бы такой кампании не было, товзаимодействие двух стран могло бы принести«очень хорошие результаты».

« Согласен в данном случае с Дональдом Трампом. Чем больше я наблюдаю, как развиваются отношения между США и нашей страной в последние годы, тем более утверждаюсь в выводе, что с республиканской администрацией общение было бы более конструктивным. В Республиканской партии США тоже много ненавистников России, но они руководствуются преимущественно геополитическими основаниями. А у большинства американских демократов основания ненависти к нашей стране более глубокие, культурно-исторические. Можно сказать, онтологические.

Соответственно, вся их программа на российском направлении заражена и заряжена ненавистью именно такого рода. Её договорами и тем более договорённостями не снимешь.