Минск, 29 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Белоруссия не останется в стороне в случае конфликта у границ России. Об этом 29 ноября заявил Александр Лукашенко на совещании в центре стратегического управления министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Лукашенко отметил, что «мы хоть и не участники последней страшной войны», однако должны к войне быть готовы. Он напомнил, что ранее поручал министру обороны и председателю госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения. В то же время министру обороны и начальнику генерального штаба белорусской армии было поручено подготовить «план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Белоруссии», сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

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«В Генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать, — заявил Лукашенко. — Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов. У нас есть определенное количество подразделений (их немало), очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Белоруссии. Все, на что мы были способны в финансовом отношении, — и даже не способны — мы для армии старались сделать».

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«Именно Вооруженных сил. Не только армии, но и МВД, пограничных войск, Комитета госбезопасности, — уточнил он. — То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои воинские подразделения. Таких приказов я не отдавал. Но планы на любое их действие, планы нашего противодействия, должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы — этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия».

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