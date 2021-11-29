Москва, 29 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Работа созданного по инициативе президента России Владимира Путина фонда «Круг добра» эффективна и отлажена, заявил 29 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, сложно отлаживалась работа, но сейчас она уже отлажена, и идет непосредственное оказание помощи тем детям, которые в этом нуждаются. Это абсолютно востребованный, нужный фонд, который уже на полную катушку работает», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантовой помощи фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра».

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