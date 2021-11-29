Мадрид, 29 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Фильмы «Самый лучший босс», «Параллельные матери», «Маишабель», «Свобода» и «Средиземноморье» стали претендентами на испанскую кинопремию «Гойя» в номинации «Лучший фильм». Об этом пишет агентство EFE.

Angela George Хавьер Бардем

Кинокартина «Самый лучший босс» Фернандо Леона де Араноа представлена в 20 номинациях, побив таким образом рекорд, принадлежащий фильму Иманоля Урибе «Считанные дни», у которого было 19 номинаций на «Гойю».

За звание «Лучшей актрисы» поборются Бланка Портильо («Маишабель»), Эмма Суарес («Жозефина»), Пенелопа Крус («Параллельные матери») и Петра Мартинес («Жизнь была такой»).

На звание «Лучшего актёра» номинированы Хавьер Бардем («Самый лучший босс»), Хавьер Гутьеррес («Дочь»), Луис Тосар («Маишабель») и Эдуард Фернандес («Средиземноморье»).

В номинации «Лучший иностранный фильм на испанском языке» представлены «Песня без имени» Мелины Леон (Перу), «Кордильеры снов» Патрисио Гусмана (Чили), «Сиамские близнецы» Паулы Эрнандес (Аргентина) и «Волки» Самуэля Киши (Мексика).