Архангельск, , 14:42 — REGNUM В Архангельской области в частной собственности находятся шесть ТЭЦ, частным операторам в концессию передано 163 муниципальных котельных. Об этом ИА REGNUM заявил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Поташев.

Котельная Pixabay.com

На данный момент из 690 отопительных котельных в области 61,3% эксплуатируются частными арендаторами, 19,9% находятся в государственном и муниципальном управлении, 18,8% в частной собственности, уточнил министр.

Для сравнения, в Красноярском крае все ТЭЦ и котельные находятся в негосударственных формах собственности.