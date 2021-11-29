Москва, 29 ноября 2021, 14:40 — REGNUM Выживает сильнейший: эксперт о закрытии банков

Банковское дело. Расчёты
Банковское дело. Расчёты
Pixabay.com

Прогнозы относительно возможности закрытия трех десятков российских банков не должны вызывать удивления, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт юридической компании «Доверие & Свобода» Марат Хасянов.

«Процесс активного сокращения банковского сектора был запущен еще в первой половине 2010-го. С тех пор число российских банков регулярно сокращается.
В 2021 году 11 банков были ликвидированы и еще у 25 были отозваны лицензии. В 2020 году ликвидировали 22 банка, у 16 Банк России отозвал лицензии. В «доковидном» 2019 г. ликвидировали 15 банков, лицензии лишились 28.
Эта динамика задана как стратегией регулятора, так и естественными трендами развития рынка. Закрываются в основном банки, обладающие относительно низким уровнем кредитоспособности.
А к этой категории относится большинство действующих в России кредитных организаций. Крупные игроки закономерно вытесняют их с рынка в конкурентной борьбе.
Стандарты и требования Центробанка РФ также способствуют «выживанию сильнейших» во имя обеспечения стабильности сектора.
С этой точки зрения грядущее закрытие нескольких десятков банков можно охарактеризовать как ожидаемое и едва ли не «плановое». Этот инфоповод, поданный при помощи «громких» заголовков, может вызвать у широкой аудитории приступ паники.
Однако в действительности соответствующие события мало повлияют на ситуацию в экономике. Процесс сокращения игроков в отрасли не затронет банки, положение которых может повлиять на общую ситуацию внутри сектора», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в России 29 кредитных организаций могут прекратить работу к октябрю 2022 года.

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