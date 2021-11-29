Москва, , 14:40 — REGNUM Выживает сильнейший: эксперт о закрытии банков

Банковское дело. Расчёты Pixabay.com

Прогнозы относительно возможности закрытия трех десятков российских банков не должны вызывать удивления, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт юридической компании «Доверие & Свобода» Марат Хасянов.

«Процесс активного сокращения банковского сектора был запущен еще в первой половине 2010-го. С тех пор число российских банков регулярно сокращается.

В 2021 году 11 банков были ликвидированы и еще у 25 были отозваны лицензии. В 2020 году ликвидировали 22 банка, у 16 Банк России отозвал лицензии. В «доковидном» 2019 г. ликвидировали 15 банков, лицензии лишились 28.

Эта динамика задана как стратегией регулятора, так и естественными трендами развития рынка. Закрываются в основном банки, обладающие относительно низким уровнем кредитоспособности.

А к этой категории относится большинство действующих в России кредитных организаций. Крупные игроки закономерно вытесняют их с рынка в конкурентной борьбе.

Стандарты и требования Центробанка РФ также способствуют «выживанию сильнейших» во имя обеспечения стабильности сектора.

С этой точки зрения грядущее закрытие нескольких десятков банков можно охарактеризовать как ожидаемое и едва ли не «плановое». Этот инфоповод, поданный при помощи «громких» заголовков, может вызвать у широкой аудитории приступ паники.

Однако в действительности соответствующие события мало повлияют на ситуацию в экономике. Процесс сокращения игроков в отрасли не затронет банки, положение которых может повлиять на общую ситуацию внутри сектора», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в России 29 кредитных организаций могут прекратить работу к октябрю 2022 года.

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