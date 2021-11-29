Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе заседания в Тбилисском городском суде 29 ноября назвал себя первым за последние 400 лет правителем Грузии, попавшим в тюрьму. Трансляцию из зала заседания ведет «Общественное телевидение».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это огромный позор для всех, кто в этом участвует. Это самое большое унижение», — заявил Саакашвили.

По его мнению, в других странах «в шоке» от того, что экс-президента Грузии судят и не дают ему участвовать в развитии страны.

Скашивали проходит обвиняемым по делу о жёстком разгоне протестующих в ноябре 2007 года. Основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» во время судебного заседания проводит протестный митинг возле здания суда.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре дважды Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента. 29 ноября его впервые доставили в Тбилисский суд.

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