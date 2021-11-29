29 ноября 2021 | Время чтения 9 мин

Иван Синцов, , 15:48 — REGNUM Наконец-то спустя месяц после захвата ВСУ плацдарма в Старомарьевке официоз РФ в лице «русской Джен Псаки» Марии Захаровой соизволил заметить, что «Минские соглашения не работают» и ВСУ демонстративно «доедают» последние «серые зоны» под канонаду запрещённой очередными «мерами по прекращению огня» 152-мм артиллерии.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем эта операция стала знаковой не только как политическая акция, связанная с демонстративным унижением ДНРовских властей, «не способных защитить граждан РФ и ДНР, проживавших в формально ДНРовской Старомарьевке» (мало кто понимает, что при имеющейся географии фронта эта защита превратила бы деревню в руины, а все жители переехали бы оттуда года на три или четыре раньше, чем они это сделали в реальности за прошедший месяц). Одностороннее «умиротворение», уже традиционное для этой войны, ещё на один шаг приблизило республики Донбасса к полной военной катастрофе, которая, судя по медийной активности противника, намечена на январь-февраль 2022 года.

Читателям, далёким от фронтовых реалий Донбасса, может быть не очевидно, как же так может получиться, что ещё недавно вроде бы карикатурные в своей беспомощности справиться с донбасским ополчением ВСУ якобы смогут за один-два дня прорвать фронт и выйти к границе с РФ сразу в нескольких местах, а максимум за неделю — полностью разгромить республики. Объяснение того, как это может произойти уже буквально на днях, мы начнём с простой арифметической операции.

2021−2014=7

С момента поражений лета 2014 года внезапно прошло уже СЕМЬ ЛЕТ. Все эти семь лет Украина методично увеличивала свой военный потенциал. Снимала с хранения и ремонтировала старую советскую бронетехнику и артиллерию, поставляла войскам автотранспорт. Украинская армия просеивала доступный ей мобилизационный потенциал в поисках годных кадров. Массово закупались современные системы связи, приборы ночного видения и тепловизоры, дальнобойные снайперские винтовки, комплексы радиоэлектронной борьбы, беспилотники.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Самые первые итоги преобразований ВСУ подвели бои за Дебальцево. Победа ополчения, наскоро переформированного в бригады и полки Народной милиции Республик, получилась слишком кровавой. За каждую совершенную ошибку, за каждое пренебрежение основными правилами ведения современной войны противник жестоко наказывал тех, кто за лето привык к совсем другим ВСУ.

Сейчас, осенью 2021 года, ВСУ численно, технически и организационно многократно превосходят Народную милицию ЛНР и ДНР. Это противник мотивированный и упорный, который просто не подпустит никаких обладателей некоего эксклюзивного боевого духа и патриотизма, если таковые найдутся, на дистанцию их эффективного применения. Это только подтверждает эпизод со Стромарьевкой, которая исчезла из СМИ так же резко, как появилась.

Среднестатистический читатель интернета по данной теме «потерял» этот сюжет на моменте массового тиражирования заявлений донецкой стороны о том, что ВСУ Старомарьевку покинули после того, как был разрушен наведенный украинскими войсками понтонный мост через Кальмиус. Подразумевалось, вероятно, что читатель решит, мол, «трусливые укропы сбежали за речку», но реальность оказалась несколько иной. Даже ОБСЕ заметило, что ВСУ открыли в посадке на окраине деревни ротный опорный пункт, а через реку навели новый мост из притопленных бетонных плит. Танк эта конструкция, разумеется, не выдержит, но этого пока и не требуется. Для снабжения окапывающейся на плацдарме пехоты достаточно. Чем закончатся попытки задавить плацдарм огнём артиллерии, публике уже показали в прямом эфире, когда управляемый боеприпас вывел из строя ДНРовскую гаубицу Д-30. Плацдарм остаётся, и в контексте надвигающегося большого наступления ВСУ приобретает весьма важное значение. Почему?

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Начнём с общего концепта этого наступления, очевидного уже достаточно долгое время. ВСУ, которым жизненно важно побыстрее отрезать Народную милицию от потенциальной помощи из РФ, вынуждены будут максимально быстро рвануться к границе и постараться перекрыть все возможные пути поступления любой помощи, расставив там ОБСЕшников и телекамеры для трансляции «российской агрессии». Единственное, что сможет медийно оправдать «принуждение Украины к миру», при котором на эти телекамеры будут плевать с проезжающих мимо российских танков, — массированные обстрелы городов Донбасса украинской артиллерией, подобные расстрелу Цхинвала грузинскими «Градами» в 2008-м или тому, что происходило летом 2014-го. ВСУ, естественно, поводов для таких картинок постараются не дать, в городские бои ввязываться не станут и просто обойдут по степям крупные населённые пункты.

Район Гранитное-Старомарьевка в контексте такой маневренной войны — место очень интересное. Всего примерно 35 метров взорванного пролёта шоссейного моста разделяют здесь две части шоссе с запада на восток Волноваха-Мирное-Тельманово и всего примерно 35 километров по прямой от Старомарьевки до российской границы. Причём само Тельманово — едва ли не главный узел автодорог на юге ДНР посреди идеального танкодрома от Докучаевска до Новоазовска. От Докучаевска на север территория ДНР изобилует промзонами и жилыми застройками городских агломераций до самого Енакиево. Южнее Докучаевска — в основном ровная, как стол, местность с небольшими деревеньками, сплошные поля, разрезанные тонкими линиями жиденьких посадок. Ближайшая значимая высота, Саур-Могила, почти в 100 километрах к северу. Предел индустриальности пейзажа — какой-нибудь карьер или одинокая шахта.

Несколько первых лет конфликта все возможные планы победы ВСУ в решительном масштабном танковом сражении на этом танкодроме упирались в устаревшие средства связи на большинстве танков и другой бронетехники, в сложность полноценного управления любыми крупными действиями и в то, что производство 125-мм гладкоствольных танковых пушек 2А46, которыми вооружались советские танки Т-64, Т-72 и Т-80, доставшиеся Украине, осталось в России. Износ ствола при длительной эксплуатации резко снижает кучность орудия, и, соответственно, шансы на выживание танка в бою с другими танками. За прошедшие годы средства связи на бронетехнике ВСУ массово заменили на современные, а в качестве дополнительного противотанкового средства обзавелись ПТУРами «Джавелин» с тандемной боевой частью, которая обесценивает наличие у танков Т-64 и Т-72 советской «динамической защиты» первого поколения «Контакт-1».

Танк ВСУ Mil.gov.ua

Спрятаться на этом танкодроме от современной оптико-электронной системы «Байрактаров», особенно зимой, когда посадки «голые», а на снегу хорошо видно все свежие следы, очень сложно. Так что любые контратаки сил Народной милиции в случае прорыва ВСУ в этом районе будут пресекаться артиллерией ещё на стадии концентрации сил для их нанесения. Это очень наглядно продемонстрировало применение ВСУшниками «Байрактара» в артиллерийских дуэлях, происходивших при образовании Старомарьевского плацдарма. В качестве «вишенки на торте» «Байрактар», безнаказанно обнаруживавший цели и корректировавший огонь, успешно атаковал цель сам — боеприпасом с лазерным наведением.

Что же касается преодоления противником первых и самых трудных 35 метров, того самого взорванного пролёта моста Гранитное-Старомарьевка, то закрыть эту брешь ВСУ смогут доставшимися в наследство от СССР быстровозводимыми мостовыми конструкциями военного назначения. Главное условие возможности проведения таких работ — расширение плацдарма или затруднение видимости района моста с позиций НМ ДНР в районе старого аэродрома Гранитное на восточном берегу реки. В противном случае всего один удачный пуск старого советского ПТУРа с этих позиций надолго прервёт любые работы.

С ухудшением видимости в этом районе вскоре легко справятся фирменные донбасские утренние зимние туманы с видимостью 100−200 метров. Ну, а что касается быстрого расширения плацдарма и вообще возможных темпов проведения операции, то для верной оценки перспектив очень полезно узнать, где именно проходило самое крупное железнодорожное строительство с прокладкой нового полотна с момента обретения Украиной независимости в 1991-м году. Внезапно, это строительство — реконструкция участка от узловой станции Камыш-Заря до Волновахи с достройкой второй колеи и прокладкой без малого 35 километров новых путей, завершённая в конце октября 2019 года. С этого момента отрезок, обеспечивающий движение к этому участку фронта эшелонов из внутренних областей Украины, стал полностью двухпутным. Расстояние от крайних железнодорожных шпал «Укрзалізниці» на станции Янисоль до разрушенного моста в Гранитном — всего 3,5 километра, что весьма способствует быстрому подвозу больших объёмов всех видов военного снабжения. Следующее столь удобное сближение железнодорожных магистралей с фронтом — только в Докучаевске.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Так что конечным итогом операции, начавшейся в октябре как акция скорее политическая, нежели военная, может стать большое и достаточно успешное, по крайней мере вначале, наступление украинских войск. И мост в Гранитном сыграет в нём роль примерно аналогичную Ремагенскому мосту, захват и удержание которого обеспечили весной 1945 года англо-американским войскам быстрое «захлопывание» Рурского котла с трехсоттысячной немецкой группировкой внутри.

Обеспечив быстрый переход через реку первой партии тяжёлой бронетехники и расширив плацдарм, ВСУ, несомненно, наведут, помимо этого шоссейного, ещё и полноценный понтонный мост для увеличения пропускной способности переправы. Удар к границе отрежет от основных сил НМ ДНР 9-й полк морской пехоты с приданными ему частями, обороняющий район Новоазовска. Удобный выход на дорогу для дальнейшего движения на север вдоль границы к Амвросиевке, отрезающего Донецк от России, тоже находится как раз в этом месте. И следующей «остановкой» бронетанковых колонн ВСУ будет уже район Саур-Могилы.

Разумеется, военные действия в ходе «Большого наступления» не будут ограничиваться только этим участком. ВСУ обязательно постараются создать Народной милиции республик максимум кризисных точек на всём протяжении фронта. С учётом численного превосходства это будет нетрудно, благо и на других участках есть места, где продуманная массированная атака может дать серьёзные плоды. Вся медийная истерика на Украине по поводу «грядущего вторжения России» и «готовящегося государственного переворота» инициирована сейчас в том числе и в интересах обеспечения этих операций резервами живой силы и транспортом за счёт мобилизации.

Донецк Vladimir Yaitskiy

Решительное и быстрое наступление ВСУ в обход населённых пунктов, не дающее медиаматериала со «стрельбой из пушек по городским кварталам», поставит Россию перед выбором — или не вмешиваться и бросить республики на произвол судьбы, опасаясь международного осуждения и новых санкций вплоть до заморозки «Северного потока — 2», или дожидаться, пока ВСУ «покажут себя во всей красе» и сделать жертвы среди мирного населения и гуманитарную катастрофу поводом для «принуждения к миру» достаточным, чтобы наиболее адекватные «западные партнёры» не слишком спешили осуждать это принуждение. В такой ситуации Народной милиции ЛНР и ДНР остаётся только упорно обороняться до последней возможности на любых подходящих для этого позициях, формируя наковальню, на которую опустится (если, конечно, опустится) молот возмездия.

Как говорил товарищ Сталин в одном не слишком широко известном романе: «У товарищей Казакова и Свиридова неблагодарная задача — умереть на своих позициях».