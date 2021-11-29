Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Новая часть популярной франшизы видеоигр Bioshock может получить подзаголовок Isolation. Об этом 29 пишет «Игромания».

Геймер

https://twitter.com/oopsleaks/status/1460898270327279616

Впервые об этом заявил Twitter-аккаунт Oops Leaks — авторы страницы утверждают, что в Bioshock Isolation геймеров ждут два масштабных города. Один из них будет располагаться над другим, а сюжет будет посвящён идеологической войне между жителями обоих населённых пунктов.

Отмечается, что над игрой трудятся ветераны студии Irrational Games. Официальный анонс должен состояться в начале 2022 года.

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