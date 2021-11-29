Новосибирск, 29 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Школьники Новосибирской области смогут отдохнуть во время зимних каникул как минимум десять дней. Об этом «НГС Новостям» рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

udachin001 Зимние каникулы

«Минпросвещения РФ и мы можем только рекомендовать школам даты, а они принимают решение, исходя из своих учебных планов, — уточнил Федорчук.

Министр назвал возможные даты начала зимних каникул — 28, 29 и 30 декабря. На учебу школьники должны выйти 10 января.