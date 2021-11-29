п.Синявино, , 14:56 — REGNUM На месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград, в поселке Синявино Ленинградской области установлен новый мемориал — гранитный валун с выгравированными на нем словами «Памяти Шлиссельбургского десанта 28 ноября 1941 года». Об этом 29 ноября сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Мемориал Шлиссельбургский десант ― в память о первой попытке прорыва блокады Ленинграда

Lenobl.ru

Торжественное открытие памятника морякам 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознамённого Балтийского флота и воинам 80-й стрелковой дивизии посвящено 80-й годовщине первой попытки прорыва блокады Ленинграда, предпринятой 28 ноября 1941 года.

«Шлиссельбургский десант» стал одной из первых попыток освобождения Ленинграда от блокады. Это не просто дань памяти погибшим, это памятник героическому прошлому нашей страны, пример мужества для новых поколений. Наш долг сохранять память о Великой Отечественной войне, ее героях и потерях, которые понесла наша Родина. Мы не должны забыть стойкость и отвагу советских воинов ― наших земляков и героев», — подчеркнул Владимир Цой.

Одним из полков морской пехоты, осуществлявшей высадку десанта, командовал майор Василий Маргелов ― впоследствии легендарный командующий Воздушно-десантными войсками СССР, Герой Советского Союза, генерал армии.

Ранее, в ноябре 2015 года, инициативной группой, возглавляемой потомками участников Шлиссельбургского десанта, был установлен памятный знак на месте героического подвига участников десанта у деревни Липки.

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