Майкоп, , 14:32 — REGNUM В Адыгее задержан сотрудник одного из лесничеств, который подозревается в оказании помощи «черным лесорубам» в хищении древесины. Действия чиновника позволили преступникам причинить лесному фонду республики материальный ущерб на 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В лесу Konrad Kurzacz

«Должностное лицо за денежное вознаграждение разрешало жителям Краснодарского края осуществлять незаконную порубку деревьев. С августа по октябрь 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, злоумышленники незаконно спилили дубы. Объём порубок леса составил около 60 кубометров»,— говорится в сообщении ведомства.

По факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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