Златоуст, Челябинская область, , 14:31 — REGNUM В Златоусте Челябинской области местную жительницу осудили за истязание детей и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сопряжённое с жестоким обращением с несовершеннолетним. Об этом 29 ноября сообщает областное управление СКР.

Суд

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По данным следствия, она, будучи пьяной, причиняла своим детям нравственные и физические страдания. Делала она это за незначительные провинности.

Гражданка признала за собой вину и устроилась на работу. В связи с этим суд назначил ей условное наказание на срок три года и один месяц.