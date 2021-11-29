Златоуст, Челябинская область, 29 ноября 2021, 14:31 — REGNUM В Златоусте Челябинской области местную жительницу осудили за истязание детей и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сопряжённое с жестоким обращением с несовершеннолетним. Об этом 29 ноября сообщает областное управление СКР.
По данным следствия, она, будучи пьяной, причиняла своим детям нравственные и физические страдания. Делала она это за незначительные провинности.
Гражданка признала за собой вину и устроилась на работу. В связи с этим суд назначил ей условное наказание на срок три года и один месяц.