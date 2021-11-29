Архангельск, 29 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. На территории Архангельской области уровень износа объектов теплоснабжения составляет 67,3%, электроснабжения — 72,5%. Об этом ИА REGNUM заявил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Поташев.

(сс)Sasha Krotov Архангельская ТЭЦ

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По его словам, высокие энергетические тарифы в регионе объясняются большим износом основных производственных фондов, большими потерями воды и тепловой энергии в сетях, а также высоким расходом топлива при производстве энергии.

В долгосрочной перспективе для стабилизации тарифов на тепловую и электроэнергию теплоснабжение будет переведено на местные виды топлива и газ, повышена его эффективность путем передачи в аренду частникам, пояснил Поташев.