Минск, 29 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Среди мигрантов в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе в Гродненской области Белоруссии выявлено два случая заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщил губернатор названного белорусского региона Владимир Караник в интервью телеканалу ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас был выявлен один клинически значимый случай у беженца, который сейчас проходит стационарное лечение. Мы очень рады, что наблюдается положительная динамика. Один случай бессимптомного течения заболевания. Какой-то вспышки или распространения заболевания мы не видим», — сказал он.

Также Караник рассказал, что в транспортно-логистическом центре есть стационарный пункт вакцинации, который оказался практически не востребован, так как большая часть мигрантов полностью вакцинировалась перед выездом в ЕС, зная о жестких связанных с пандемией требованиях в Европе.

«Многие из них на предварительных участках дороги воспользовались возможностью пройти полный курс вакцинации», — добавил губернатор Гродненской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия имеет все возможности реагировать на любое обострение военной ситуации на границах.