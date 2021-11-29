Сидней, Австралия, 29 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Сиднее существуют «возможные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» после того, как в городе на минувших выходных были выявлены два случая, которые стали первыми не только в штате, но и во всей Австралии. Об этом, как передает телеканал Nine News, заявил в ходе пресс-конференции 29 ноября премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Доминик Перротте журналистам.

Сидней

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По словам Перротте, в Сидней за последнее дни прибыл 141 человек из африканских стран, где уже был выявлен «Омикрон». Премьер-министр штата отметил, что все пассажиры сейчас находятся на двухнедельном карантине.

Он также заявил, что его штат тесно сотрудничает с федеральным правительством Австралии в деле борьбы с COVID-19.

«Нам нужно научиться жить не только с ковидом, но и с его различными штаммами», — отметил Перротте.

Как сообщало ИА REGNUM, третий случай заражения «Омикроном» в Австралии был выявлен 29 ноября в Северной территории.