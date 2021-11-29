Орел, 29 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Орловское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное предприятие» получит 30 автобусов и троллейбусов на замену изношенного подвижного состава. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе облправительства. Критическая ситуация в МУПе обсуждалась на аппаратном совещании.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Орловской области

«По результатам выполнения достигнутой договоренности о передаче из ГУП «Мосгортранс» 20 автобусов большой вместимости и 10 троллейбусов, будут заменены транспортные средства, которые сейчас работают на маршрутах, но практически полностью выработали свой ресурс. Это позволит получить экономию за счет уменьшения затрат на ремонт и одновременно организовать выпуск транспорта по тем графикам, которые есть в заключенных контрактах, но сейчас не выполняются», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники МУП «ТТП» Орла — единственного действующего муниципального транспортного предприятия — обратились с отчаянным заявлением к губернатору. Они сообщили о фактически 100%-м износе электротранспорта, мильном износе автобусов, отсутствии запчастей и существенном сокращении подвижного состава на улицах города.