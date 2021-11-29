Сеул, 29 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи будет внимательно следить за мировыми и внутренними финансовыми рынками на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление первого замминистра стратегии и финансов Ли Ок Вона.

Kenny J Lee Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Данное заявление он сделал 29 ноября в ходе совещания по макроэкономическим вопросам.

Он также добавил, что при необходимости власти страны примут превентивные меры для снижения волатильности рынка.

«Трудно исключить возможность того, что «Омикрон» может послужить фактором неопределённости, который может усилить волатильность финансовых рынков в краткосрочной перспективе из-за отсутствия информации», — сказал замглавы министерства стратегии и финансов.

Ли Ок Вон также призвал сохранять спокойствие, подчеркнув, что отечественные финансовые рынки приобрели устойчивость в процессе восстановления после предыдущих волн пандемии.