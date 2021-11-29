Стокгольм, , 14:36 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, через несколько часов риксдаг, как ожидается, во второй раз за прошедшие две недели изберет лидера «Социал-демократов» Магдалену Андерссон на пост премьер-министра Швеции. Своим мнением на этот счет в эфире телеканала SVT поделился политолог Ян Теорелл.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Если Андерссон будет избрана, то в Швеции впервые за 15 лет здание канцелярии правительства в Русенбаде будет занимать только одна партия — «Социал-демократы».

»Однопартийные правительства находятся у власти дольше, чем коалиционные. Особенно, если партия в меньшинстве, то разница во временном промежутке особенно велика. Есть много оснований полагать, что однопартийное правительство такого типа может быть эффективным», — отметил Теорелл.

Однако политолог отмечает, что с учетом нынешней парламентской ситуации в Швеции подобного не наблюдалось — Андерссон будет избрана на пост премьер-министра, но в риксдаге она заручилась большинством голосов только на этапе своего избрания. По другим вопросам парламентарии могут не проголосовать за предложенные ее правительством законы. Последний яркий пример — проваленный законопроект по бюджету Швеции на 2022 год на прошлой неделе.

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