Новосибирск, 29 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Новосибирск прибыла первая партия новой спецтехники для уборки снега. 16 машин приобретены за счёт средств городского бюджета. До конца года ожидается поставка ещё семи спецмашин. Об этом сообщили в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«Важно, чтобы новая техника заработала в этот зимний период. Машины будут применяться для уборки дорожно-транспортной инфраструктуры и, что особенно важно, для тротуаров: нехватка малоформатной техники ощущается остро. Сейчас спецтехнику готовят к работе, оформляют документацию. Есть уверенность, что до нового года мы получим все 23 машины и они выйдут на улицы города», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Отмечается, что восемь из 16 прибывших единиц техники — комбинированные уборочные машины. Четыре машины из этой партии — универсальные, со сменным навесным оборудованием.