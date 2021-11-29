Улан-Удэ, 29 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Бурятии организована доследственная проверку по факту травмирования работника Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Восточное межрегиональное следственное управление СКР Рабочий получил травму при работе на токарном станке

По данным ведомства, 25 ноября около 11:20 по местному времени в голову рабочего попал металлический болт, вылетевший из токарного станка, на котором он работал. В результате пострадавший с переломом лобной кости был госпитализирован в больницу. В настоящее время он находится в реанимации.

«В ходе доследственой проверки правовая оценка будет дана не только действиям пострадавшего, но и действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда работников на предприятии», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике осудили мастера участка производства Улан-Удэнского ЛВРЗ, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб человек. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

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