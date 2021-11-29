Эдинбург, Великобритания, 29 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Шотландии зарегистрированы шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса, который появился в ЮАР. Это подтвердили власти страны, сообщает 29 ноября, сообщает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Они являются дополнением к трём уже обнаруженным в Великобритании. Так, четыре случая были выявлены в районе Ланаркшира и ещё два в Глазго и Клайде.

Предположительно, некоторые из заразившихся граждан не привезли новую разновидность COVID-19 из зарубежной поездки, а заразились уже на территории страны. Однако пока подтверждённых данных на этот счёт нет.

«Служба общественного здравоохранения Шотландии будет усиленно отслеживать контакты. Это поможет установить происхождение вируса и выявить контактные лица инфицированных», — заявил министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсуф.

Он добавил, что все заразившиеся получат экспертную помощь, а власти уже предприняли ряд мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, после выявления нового штамма коронавируса власти Великобритании приняли решение об отмене авиасообщения с ЮАР и ещё пятью странами Африки. В этот список также вошли Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия и Эсватини.

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Добавим, что первые возможные случаи заражения новой разновидностью SARS-CoV-2 уже выявлены, в частности, в Германии, Австралии, Бельгии, Швейцарии, Португалии.