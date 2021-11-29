Москва, 29 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Рынок нефти после обвала в «чёрную пятницу», 26 ноября, начинает активное восстановлением. Провал в цене почти на 10% от уровня $82 до отметки $74 произвел психологический эффект на участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

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«В первую очередь трейдеров и инвесторов на рынке напугали неизвестные последствия нового штамма коронавируса. Все неизвестное очень тревожит участников рынка.

Понятно, что до зримой победой над пандемией человечеству еще очень далеко, однако «медвежьи» настроения пессимистов стали лейтмотивом для депрессии на всех рынках без исключения.

Поводов для падения нефти и в целом самых востребованных и популярных активов на энергорынке пока нет. Экономики ведущих стран мира прилагают максимум усилий для выхода из рецессии и наращивании экономического роста.

Накануне наступления холодов в США, Великобритании, ЕС, Японии, Южной Корее и Японии спрос на нефть и газ продолжат расти. К тому же, слаженные и четкие действия членов ОПЕК+ не оставляют шансов пессимистам нефтяного рынка.

Разногласий у членов картеля не наблюдается и, вероятнее всего, ОПЕК+ будет придерживаться ранее утвержденных планов и квот по добыче. Саудовская Аравия и Россия и вовсе могли бы инициировать поставить на паузу темпы добычи в декабре и январе следующего года, в случае если неблагоприятная конъюнктура мирового рынка будет заметнее.

Российской экономике ничего не грозит при цене за баррель Brent выше $60. С высокой вероятность к началу декабря можно будет увидеть нефть на отметках $75−77 за баррель Brent, а к концу 2021 года не исключены и новые прорывы к отметке $90.

Александр Новак абсолютно прав: нервничать на сегодняшний день точно не стоит. Дешевой нефти в ближайшие годы ждать не придется», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Александр Новак заявил, что власти России сейчас не видят необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления штамма коронавируса «Омикрон».

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