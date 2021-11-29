Стокгольм, 29 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. 24 ноября в Швеции разразился очередной политический кризис, когда «Зеленые» вышли из коалиционного правительства, что привело к отставке новоизбранного премьер-министра страны Магдалены Андерссон. Однако журналисты газеты Expressen отмечают, что провал «Социал-демократов» может обернуться для партии настоящим успехом.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Утилизация ядерных отходов является одной из проблем, где бывшие партнеры по коалиционному правительству «Социал-демократы» и «Зеленые» занимали контрастирующие позиции. Что касается экологической политики, процессов выдачи вида на жительство и новой индустриализации на севере Швеции, то платформы партий также не совпадали.

В вопросе защиты прибрежной полосы, а также в некоторых вопросах правовой политики и проблемах интеграции мигрантов и преступности «Социал-демократы» ближе к позиции главной оппозиционной партии «Умеренных», чем к своим бывшим коллегам по правительству, пишет журналист.

Таким образом, отмечают они, когда «Социал-демократы» сформируют однопартийное правительство, у них будут развязаны руки проводить свою собственную политику. Более того, такие идеологически важные посты, как министр культуры, министр жилищного строительства и министр образования, вновь перейдут в руки членов партии.