Москва, 29 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Торговым представителем России в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) назначен Андрей Терехин. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 29 ноября на официальном портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

«Назначить Терехина Андрея Николаевича торговым представителем Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в тексте документа от 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ноябре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился в десять раз за последние десятилетие.

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