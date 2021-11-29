Кишинёв, 29 ноября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну отправится в Белград для участия в заседании совета Европейского энергетического сообщества. Об этом он 29 ноября сообщил на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«На повестке дня мероприятия будут затронуты несколько тем, в том числе поправки к Договору об энергетическом сообществе и Пакту чистой энергии», — отметил министр.

Спыну добавил, что подобные мероприятия нужны для обеспечения энергетической безопасности Молдавии. Заседание состоится 30 ноября.

Напомним, Европейское энергетического сообщества (ранее Энергетическое сообщество Юго-Восточной Европы) было создано по инициативе Евросоюза. Целью сообщества является расширение энергетического рынка ЕС. В организацию, кроме Молдавии, входят Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Черногория, Сербия и Украина.