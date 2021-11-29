Париж, 29 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Решение о продлении до 1 декабря запрета на транспортное сообщение с семи странами юга Африки из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» приняли власти Франции. Об этом говорится в обнародованном 28 ноября постановлении французского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

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«Дата «29 ноября 2021 (года)» заменена на дату «1 декабря 2021 (года)», — говорится в указанном документе, который заменяет аналогичный предыдущий.

При этом до того запрет на транспортное сообщение с рядом стран юга Африки действовал до 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генконсульство России в южноафриканском Кейптауне работает над вариантами вылета российских туристов из ЮАР.