Каракас, 29 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Венесуэлы проведет специальное заседание для обсуждения проекта закона о бюджете страны на 2022 финансовый год. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступит с презентацией проекта бюджета на 2022 год.

На 2021 год Венесуэла выделила из всего объёма средств 76% на социальные инвестиции с акцентом на образование, здравоохранение, культуру, спорт и общественные услуги в условиях, характеризующихся влиянием пандемии коронавируса и последствий экономической блокады со стороны США.