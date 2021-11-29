Джакарта, 29 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки увеличилось на 176, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 29 ноября в Индонезии зарегистрировано 4 256 112 носителей коронавируса.

Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, коронавирусом в Индонезии переболели 4 104 333 человека. За сутки побороть коронавирус в стране смогли 419 человек.

За сутки эпидемия унесла жизни 11 человек в Индонезии. Всего от COVID-19 в стране умерли 143 819 человек.

Напомним, на всей территории Индонезии в период Рождества и Нового года введут ограничения на передвижения. Торговые центры и туристические достопримечательности будут открыты.