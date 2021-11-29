Москва, 29 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым снова на год откладывается срок выплат компенсаций по советским вкладам. До 2025 года откладывается решение о компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке СССР.

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Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

По данным правительства РФ, объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2022 году в 49,7 трлн рублей, в 2023 году — в 51,8 трлн рублей и в 2024 году — в 53,9 трлн рублей.

На компенсацию вкладов потребуются полтора ВВП страны, подсчитали в правительстве РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума уже четыре раза требовала от правительства разработать механизм урегулирования этой ситуации, но этого так и не было сделано.