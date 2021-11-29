Казань, , 15:02 — REGNUM В Казани неустановленный злоумышленник напал на водителя пассажирского автобуса, ударив его в ходе конфликта острым предметом. Публикации об этом появились в СМИ. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Удар

Предварительно, двое молодых людей, находясь в салоне пассажирского автобуса на улице Технической, отказались полностью оплачивать проезд, после чего стали приставать к пассажирам. Водитель автобуса вывел их на улицу, где один из злоумышленников ударил водителя острым предметом в грудь. После этого молодые люди скрылись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Чебоксарах утром 12 октября женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась на пассажирском сиденье маршрутного такси №43, следовавшего по улице Фучика. Из хулиганских побуждений она нанесла имеющимся ножом удар в шею 23-летнему водителю. Водитель успел остановить транспортное средство и оказал активное сопротивление. Довести преступный умысел, направленный на убийство, у злоумышленницы не получилось. Водителя маршрутки госпитализировали в медучреждение.

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