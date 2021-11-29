Москва, 29 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В условиях глобального энергоперехода природный газ останется одним из самых востребованных природных ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Gazprom.ru Добыча газа

«Как минимум в ближайшие два-три десятилетия спрос на нефть точно не пропадет, в том числе и по причине того, что нефть и ее компоненты так или иначе задействованы в производстве большого количества различной продукции — либо как энергоресурс, либо как сырье, — сказал Каленов. — Перспективы газа представляются еще более долгосрочными и оптимистичными. Во-первых, он является достаточно чистым видом топлива, а во-вторых, на сегодняшний день именно природный газ является одним из основных ресурсов для производства водорода, который так востребован мировым сообществом с учетом процесса энергоперехода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, почему еще не время сбрасывать углеводороды со счетов.