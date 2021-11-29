Кострома, 29 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Мэрия Костромы опубликовала список дорог, которые будут отремонтированы в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.gradkostroma.ru Асфальтирование

В следующем году в областном центре приведут в порядок 14 участков улиц общей протяженностью 13 километров. В список вошли улицы Димитрова, Профсоюзная, Зеленая, Индустриальная, Центральная, 1 Мая, Пятницкая, Терешковой, Федосеева, Никитская, Гагарина, проспект Мира, бульвар Петрковский, площадь Конституции от улицы Лагерной до улицы Советской. На эти цели федеральный бюджет выделил городу 490 млн рублей.

Конкурсы по выбору подрядчиков уже объявлены. В них учтены требования администрации региона о наличии подробных графиках работ. Кроме асфальтирования проезжей части на улицах отремонтируют тротуары, обустроят парковки и остановочные карманы, заменят бордюрный камень.

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта в Костроме отремонтировали 20 км дорог. На эти цели было израсходовано 722 млн рублей.