Путин подписал закон о сроках службы высших офицеров
Москва, 29 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока службы высших офицеров при достижении ими предельного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Флаг России
Так, военнослужащим, имеющим воинское звание генерал-полковника, адмирала, возможно продление контракта до достижения ими возраста 70 лет, а имеющим иное воинское звание — до достижения ими возраста 65 лет, следует из документа.
Срок продления контракта устанавливается на усмотрение президента РФ.
Закон, принятый Госдумой и одобренный Совфедом, был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.