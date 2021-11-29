Москва, 29 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока службы высших офицеров при достижении ими предельного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг России

Так, военнослужащим, имеющим воинское звание генерал-полковника, адмирала, возможно продление контракта до достижения ими возраста 70 лет, а имеющим иное воинское звание — до достижения ими возраста 65 лет, следует из документа.

Срок продления контракта устанавливается на усмотрение президента РФ.

Закон, принятый Госдумой и одобренный Совфедом, был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.