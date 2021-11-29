Новосибирск, 29 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Лесохозяйственные предприятия 20 районов Новосибирской области начали заготовку новогодних деревьев. Сезон заготовки продлится до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в министерстве природы и экологии региона.

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«Всего в этом году до конца декабря для жителей региона планируется реализовать около 30 тысяч пихт, сосен и елей. Они поступят в продажу во второй декаде декабря. По опыту прошлых лет, этого количества более чем достаточно», — рассказал замминистра природных ресурсов и экологии области Валерий Шрейдер.

Отмечается, что в лесостепной зоне, приобских лесах и ленточных борах Новосибирской области заготавливают сосну, ель, а в присалаирских лесных массивах — пихту.

Самостоятельная рубка елей жителям региона запрещена. Минимальный размер ущерба за одно незаконно заготовленное хвойное дерево, в зависимости от породы, составляет от 3 до 6 тысяч рублей. Нарушителям грозит административный штраф от 3 до 300 тыс. руб., либо уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб. или до 2 лет лишения свободы со штрафом 100−200 тыс. руб.