Москва, 29 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Энергетический кризис, который в настоящее время переживает мир, показал, что углеводороды пока рано списывать со счетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о том, что РФ запасов нефти хватит как минимум на 30 лет.

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«Сложившийся мировой энергетический кризис лишь подтверждает тот факт, что углеводороды списывать со счетов пока рано. Обладая значительными запасами нефти и газа, Россия по-прежнему остается ключевым игроком на рынке энергоресурсов, — сказал Каленов. — Как показывает практика, экспорт нефти в последние годы растет, даже несмотря на пандемию коронавируса. В первую очередь это касается Китая, быстро преодолевшего все последствия вируса и активно наращивающего объемы производства продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак призвал воздержаться от скоропалительных решений на рынке нефти.