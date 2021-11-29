Владикавказ, 29 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Северной Осетии в результате проверки установлено более 500 объектов незавершенного строительства. Общая сумма, потраченная на них, составляет почти 15 млрд рублей. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания при главе республики врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев.

Долгострой

«По состоянию на 1 ноября 2021 года количество объектов незавершенного строительства по Северной Осетии составляет 488 на сумму 14,6 млрд рублей. На ближайшей межведомственной комиссии будет рассмотрено еще 65 объектов на общую сумму 286 млн рублей», — цитирует главу ведомства «15-й Регион».

Комментируя ситуацию с таким большим количеством долгостроев, глава РСО-Алании Сергей Меняйло поручил дать предложения по дальнейшему использованию незавершенных объектов.

Напомним, ранее Меняйло дал поручение создать реестр недостроенных объектов и продумать возможности их использования.